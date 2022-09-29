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Общество

Кибербуллинг и дети: как защититься от травли?

29.09.2022 09:00|ПсковКомментариев: 0

С развитием технологий всё больше людей погружаются в виртуальное общение. Не без внимания в таком цифровом развитии остаются и дети. Множество онлайн-игр, тематических групп по интересам и просто открытые форумы могут нести в себе и опасность. В каком возрасте дети наиболее уязвимы перед манипуляциям в Сети? Как реагировать на оскорбления в Интернете? Что делать родителям, если ребенок подвергся кибербуллингу? Об этом и многом другом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала семейный психотерапевт Румия Калинина.

 

– Румия Рашидовна, расскажите, в каком возрасте дети чаще всего подвержены кибербуллингу в Интернете?

– Традиционно считается, что это подростковый возраст. Начинаться может и с 10-11 лет, какой-то динамики – нет. По возрастам есть различия, но они незначительны. Нельзя сказать, что подверженность кибербуллингу начинается именно в узкий промежуток.

– Влияет ли характер ребенка на возможность столкнуться с неприятностями в Интернете?

– Именно столкнуться – нет. Отчасти – это такая случайная вещь. Надо тоже понимать, о чем мы говорим, когда поднимаем тему кибербуллинга. Это могут быть и комментария, и сообщения, которые направляются ребёнку, и так далее. Может быть и достаточно случайная вещь. Если мы говорим о том, что просто буллингу подвержены дети с определенными личностными особенностями, то кибербуллинг – менее разборчив. Но, с другой стороны, кто-то легче перенесёт это: посмотрит, сотрёт, выйдет и не обратит на это внимание, а кто-то включится в это и получит негативные последствия для своего состояния.

– Как грамотно детям реагировать на такие комментарии в Интернете?

– Буллинг подразумевает многократность и массовость. Не просто Петя один раз написал Васе: «Ты дурак». Это будет длиться во времени, и несколько людей будут писать гадости ребёнку. Особенности буллинга нужно понимать, вот этот перевес сил в сторону агрессора по отношению к жертве.

Насчёт того, как действовать. Первое – не нужно сразу отвечать, необходимо «выдохнуть и подумать». Если есть доверительные отношения с родителем, то показать им и посоветоваться. Не отвечать тем же – это однозначно. На агрессию не отвечать агрессией. Если это страница ребёнка, то он может блокировать этих адресатов, закрывать свою страницу, чтобы прекратить наплыв таких сообщений.

Если идут угрозы или оскорбления, и ребёнок сказал об этом родителям, то может дойти и до сообщений в полицию. Ребёнок должен знать, что это нарушение закона и преступление. Необходимо понимание того, что это наказуемое деяние, и можно обращаться в правоохранительные органы. Конечно, сначала нужно попробовать то, что я сказала раньше. Но если по каким-то причинам кибербуллинг будет продолжаться, то может дойти вплоть и до обращения.

– Как родителю понять, что его ребёнок подвергся травле?

– Нельзя сказать: посмотрел в глаза ребёнка и сразу понял. Но можно заметить изменение его поведения. Он может становиться более раздражителем, замкнутым, несчастным: меньше улыбается и радуется, может жаловаться на то, что он плохо спит. Если травля осуществляется, например, одноклассниками, то может быть и отказ ходить в школу. На любые негативные изменения в поведении родителям важно обратить внимание, спросить ребенка, что происходит, предложить помощь.

– С какими последствиями сталкиваются родители в дальнейшем?

– Самый крайний вариант – это психологическая травма ребёнка. К нему приходит ощущение беспомощности: «Я ничего не могу этому противопоставить»; начинает падать самооценка. С другой стороны – самообвинительные реакции: «Я сам виноват, что ко мне так обращаются, я сам дал повод и не смог защитить себя».

Здесь важно, когда уже совсем плохо, родителям не ругать ребёнка («Ну что ты расклеился, разнылся»), а именно помогать. Напомню, что в буллинге перевес сил не на стороне ребёнка, ему одному точно не справится. Если бы он мог справиться один, то сделал бы это. А если это длится долгое время, и он не справляется – значит он остро нуждается в помощи. Какой-то ребёнок может не обратить внимание, а кого-то это ранит в самое сердце, и он будет себя дальше винить, анализировать. Родитель не может оценивать проблемы ребёнка со своей стороны, у него может быть абсолютно другая ситуация.

Надо обязательно смотреть на ребёнка. Даже если вы один раз сказали: «Не обращай внимания», но ребёнок продолжат страдать – значит, ему нужна помощь, уже недостаточно сказать: «Что это ерунда».

Интересно, что порядка 30% опрошенных детей сказали, что с кибербуллингом никогда не сталкивались. Все остальные говорили, что было один или несколько раз. В этом плане родителям имеет смысл вести профилактические беседы. То есть не когда они уже столкнулись, а заранее объяснить на примерах и обсудить, как бы ребёнок поступил в такой ситуации. Если ребёнок скажет, что не знает, то рассказать ему алгоритм и напомнить то, что ни в коем случае нельзя такое поддерживать. Не нужно ждать, когда это случится, потому что мы не знаем, на каком этапе взрослый включится в этот процесс. Чем дольше длится процесс, тем тяжелее. А если мы ведём профилактические беседы, ребёнок знает, что об этом взрослому можно говорить, он его услышит, он ему поможет, не будет ругаться, не будет отмахиваться. Взрослому не нужно занимать агрессивную позицию или отстраняться, надо действовать в правовом поле. Агрессоров обычно это пугает, поскольку вся система начинает работать против них.

Беседовала Светлана Герасимова

Теги: #дети #кибербезопасность #общение
Источник: Псковская Лента Новостей
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