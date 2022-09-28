Общество

Внесение изменений в Семейный кодекс обсудили в псковском парламенте

Проект федерального закона о внесении изменений в Семейный кодекс РФ обсудили на заседании комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов 28 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В частности, документ предусматривает совершенствование положений об «отобрании ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью». Кроме того, в законопроекте взамен действующего механизма «отобрания ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью» прописан комплекс мер защиты детей, соразмерных тем угрозам, которые должны быть устранены, и не уничтожающих при этом самого основного права ребенка на его семью.

Для определения статуса ребенка, в отношении которого применяются временные меры защиты, в семейное законодательство вводится термин «ребенок, нуждающийся во временной защите».

Также законопроект закрепляет термин «семья», который определяется как «общность людей, соединенных отношениями брака, родства, свойства, усыновления (удочерения) и связанных общими семейными традициями и ценностями, взаимными правами и ответственностью друг перед другом».

«Изменения, которые вносятся в Семейный кодекс, очень важные, - отметила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова. - Важная поправка - определение понятие семьи. Необходимость обновления Семейного кодекса сейчас сверхзначима». По ее словам, она внимательно изучила законопроект, и у нее возникли в вопросы по ряду направлений, которые впоследствии обсудят.

Депутат Елена Даньшова согласилась с тем, что законопроект своевременный.

«Семейные ценности - это самое главное. Суть этого законопроекта в этом. Надо поддержать инициативу Госдумы», - подчеркнул вице-спикер Армен Мнацаканян.

Комитет рекомендовал Собранию поддержать законопроект Госдумы.