Общество

В российских аптеках растет спрос на жгуты и средства для остановки крови

Аптечные организации по всей России фиксируют повышенный спрос на препараты и медицинские изделия первой необходимости в связи с началом частичной мобилизации. Население, благотворительные фонды и организации закупают для военнослужащих противовоспалительные, противоожоговые, обезболивающие, антисептические, жаропонижающие препараты, перевязочные материалы, пластыри и шприцы, сообщила директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

«В зоне боевых действий жизненно необходимы кровоостанавливающие, такие как гемостатическая губка, индивидуальный перевязочный пакет и медицинский жгут. Последний в настоящее время присутствует не во всех аптеках», — приводят слова Пресняковой «Известия».

Росздравнадзор организовал мониторинг наличия вышеперечисленных медизделий в целях оперативной маршрутизации продукции, имеющейся у поставщиков и производителей, в аптечные организации, сообщили в ведомстве 27 сентября. Их дефицита не отмечается, подчеркнули там.

«Основная масса перевязочных, гемостатических средств и кровоостанавливающих жгутов производится отечественными производителями на территории России. Объема их производства достаточно для удовлетворения потребности», — уточнили в Росздравнадзоре.

Напомним, частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября.