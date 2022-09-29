Международный патриотический форум «Мы помним» пройдет в Пскове

Международный молодежный патриотический форум «Мы помним» пройдет в Пскове в период с 20 по 22 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Участниками форума станут более 100 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет из числа лидеров патриотических объединений, педагогов истории, специалистов по работе с молодежью.
В рамках форума запланировано проведение Всероссийского конкурса молодежных проектов.
Организаторами являются АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» при поддержке управления общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области.
Регистрация проходит по ссылке.