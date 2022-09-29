Общество

Международный патриотический форум «Мы помним» пройдет в Пскове

Международный молодежный патриотический форум «Мы помним» пройдет в Пскове в период с 20 по 22 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Форум является уникальной коммуникативной площадкой, направленной на формирование новых форм и методов повышения уровня патриотического воспитания молодых людей, а также выработки механизма взаимодействия общественных объединений Российской Федерации, Республики Беларусь и Казахстана», – рассказали о событии в официальном представительстве управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области.

Участниками форума станут более 100 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет из числа лидеров патриотических объединений, педагогов истории, специалистов по работе с молодежью.

В рамках форума запланировано проведение Всероссийского конкурса молодежных проектов.

Организаторами являются АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» при поддержке управления общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области.

Регистрация проходит по ссылке.