Общество

Депутаты одобрили миллиардную поправку в бюджет Псковской области

Депутаты Псковского областного Собрания одобрили изменения в закон об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит 29 сентября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Увеличивается дорожный фонд, также в бюджете уже отражены изменения на 2023-2024 годы - это строительство новой школы на тысячу мест на улице Юности, что очень важно для города, - обратил внимание вице-спикер Александр Братчиков. - Любые деньги, проступающие в бюджет, позитивно отражаются на жизни региона. В том, что выполняются показатели, большая заслуга нашего губернатора, правительства области – я очень поддерживаю их работу, рад, что она по достоинству оценивается на федеральном уровне и в регион приходят дополнительные средства».

Доходы и расходы регионального бюджета увеличились на 1 млрд 115 млн 536 тысяч рублей за счёт безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Из этой суммы более 476 млн рублей область получила в виде дотаций за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ.

Региональный дорожный фонд за счёт федеральных поступлений увеличился на 1 млрд 255 млн 910 тысяч рублей. 516 млн рублей предназначаются для строительства Северного обхода. Остальную сумму направят на ремонт участков автомобильных дорог Дубровка - Дедовичи, Нестрино - Остров, Великие Луки - Новосокольники, Подсевы - Славковичи.

Кроме того, в связи переводом выплат из областного на федеральный уровень сократились параметры государственной программы «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики». С января текущего года полномочия по выплате региональных социальных доплат к пенсии переданы Пенсионному фонду – если гражданин проживает в регионе, где местный прожиточный минимум не выше федерального, то доплата ему устанавливается по линии Пенсионного фонда РФ из средств федерального бюджета.

Изменения финансирования коснутся и других государственных программ. Например, здравоохранение дополнительно получит 213 млн рублей, образование – 31 млн рублей, сфера культуры – более 167 млн рублей.

У депутатов не возникло вопросов к поправкам, законопроект поддержали единогласно в двух чтениях.