Общество

Псковский парламент поддержал касающуюся волонтеров федеральную инициативу

Депутаты Псковского областного Собрания депутатов поддержали проект федерального закона, который вносит изменения в статью 217 Налогового кодекса РФ в части расширения перечня доходов, полученных добровольцами (волонтерами), освобождаемых от налогообложения. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит 29 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Кто работал в сфере некоммерческих, благотворительных проектов и волонтерских движений, знает, насколько важна в этой работе коммуникация. В современном мире без мобильной связи и интернета быть эффективным невозможно, тем более, в тех вопросах, когда скорость принятия решений и оказания помощи имеет неотлагательное, жизненно важное значение, - уверен вице-спикер Собрания, руководитель исполкома ОНФ Виктор Остренко. - В этом мы убедились в период пандемии, оказывая помощь гражданам, которые находились на самоизоляции. Волонтеры обеспечивали их необходимыми продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости».

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» внесён первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Турчаком. Документ разработан и вносится одновременно с проектом федерального закона «О внесении изменений в статью 171 Федерального закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».

Законопроекты направлены на нормативную правовую регламентацию права добровольцев (волонтеров) на получение поддержки в форме предоставления оплаты услуг связи и включение данного вида доходов физических лиц в перечень доходов, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения) налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), наравне с остальными доходами, полученными добровольцами (волонтерами) в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является безвозмездное выполнение работ, оказание услуг.

Доходы добровольцев (волонтеров), не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) налогом на доходы физических лиц, определены в статье 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. Это доходы в виде поддержки в связи с осуществлением добровольческой (волонтерской) деятельности), в том числе в форме предоставления питания, форменной и специальной одежды, оборудования, средств индивидуальной защиты, помещения во временное пользование, оплаты проезда до места назначения и обратно, уплаты страховых взносов на добровольное медицинское страхование либо на страхование жизни или здоровья или в форме возмещения понесенных добровольцем (волонтером) расходов на приобретение указанных товаров или услуг.

Вышеуказанным проектом федерального закона «О внесении изменений в статью 171 Федерального закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» предусмотрено включение в состав мер поддержки добровольцев (волонтеров) оплаты услуг связи.