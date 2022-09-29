Общество

Осенние работы провели в лесных питомниках Псковской области

Специалисты отдела Новгородской лесосеменной станции филиала ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Новгородской области» провели осенние обследования в лесных питомниках на территориях Новгородской и Псковской областей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: ФБУ «Рослесозащита»-«ЦЗЛ Новгородской области»

Одна из главных задач лесоводов - планомерное и качественное лесовосстановление на участках, где были проведены рубки или произошла гибель леса вследствие пожаров, повреждения вредителями, ветровалов, снеголомов.

Существует несколько способов восстановления лесов. Один из них – посадка лесных культур – сеянцев сосны и ели. Молодые деревца хозяйственно ценных лесных пород выращивают в специальных лесных питомниках.

С целью оценки качества посадочного материала в ходе осенних полевых работ были проведены обследования питомников в Боровичском и Маревском районах Новгородской области и в Гдовском и Новоржевском в Псковской области.

Летний полевой сезон 2022 года для лесоводов был непростым. Как рассказали в учреждении, после долгой, холодной весны настало жаркое, засушливое лето. Постоянный уход, подкормки и своевременный полив помогли сеянцам ели и сосны пережить неблагоприятные погодные условия и вырасти до необходимых размеров, дав хороший прирост.

«В целом, посевы в питомниках находятся в удовлетворительном состоянии. Поврежденных участков, опасных заболеваний и вредителей не выявлено. Крепкие, здоровые сеянцы готовы к сюрпризам непредсказуемой зимы Северо-Запада России», – комментирует директор Центра защиты леса Новгородской области Роман Глебов.

Специалисты филиала за полевой сезон 2022 года в лесных питомниках на территориях Новгородской и Псковской областей проверили 33 партии семян. Все семена районированные и на момент посева имели действующий документ о качестве. Обследованные сеянцы соответствуют требованиям к стандартному посадочному материалу и могут быть использованы для создания лесных культур в предстоящем сезоне восстановления лесов 2023 года.