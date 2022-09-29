Общество

Псковичи стали чаще пользоваться интернетом по сравнению с 2020 годом

За 2021 год доля населения Псковской области, пользующегося информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет», увеличилась по сравнению с 2020 годом на три процентных пункта и составила 81,9% (в целом по Российской Федерации доля населения, пользующегося информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет», увеличилась по сравнению с 2020 годом на 2,5 пунктов и составила 87,6%.). Такие данные приводит Псковстат ко Дню Интернета в России.

В 2021 году в Псковской области цифровые технологии использовали 83% организаций (кроме субъектов малого предпринимательства), в них в расчете на 100 работников приходился на конец года 51 компьютер.

В организациях области, использовавших цифровые технологии, на конец 2021 года эксплуатировалось 57,5 тысяч персональных компьютеров (на конец 2020 года – 56 тысяч), из них 65,9% имели доступ к сети Интернет (на конец 2020 года – 63,8%).