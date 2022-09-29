Общество

Псковичам напомнили о риске столкнуться с мошенниками при оплате долгов

Судебные приставы рекомендуют жителям Псковской области быть внимательными при получении информации о наличии задолженности в Сети, а также при её оплате в электронном виде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.

«Возможно поступление электронных писем, а также телефонные звонки от мошенников, которые под видом сотрудников ФССП России будут настаивать на оплате задолженности онлайн. Для оплаты долговых обязательств мошенники просят сообщить персональные данные, скрытые сведения по банковским картам, расчетные счета, пин-коды пластиковых банковских карт», - рассказали в ведомстве.

Прежде чем приступать к оплате долга, необходимо помнить об информационной безопасности, а также о защите своих персональных данных, напомнили судебные приставы. Соблюдение правил безопасности в Интернете помогут минимизировать риски

пострадать от любого вида мошенничества.

Для этого судебные приставы рекомендуют псковичам: