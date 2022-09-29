На псковских предприятиях подлежат мобилизации не более 30% сотрудников – военный комиссар

На каждом предприятии, расположенном на территории Псковской области, сверяется количество граждан, которые подлежат мобилизации. Об этом рассказал военный комиссар Псковской области, генерал-майор Сергей Судаков на встрече с журналистами сегодня, 29 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Что бы не остановить производство и не нанести ущерб экономике Псковской области, с предприятиями организованно взаимодействие.
Он также отметил, что на данный момент в Псковской области не было случаев повторного вызова на мобилизацию. Мобилизованных из Псковской области сначала отправляют в Тверскую, добавил Сергей Судаков.