Общество

Директора нацпарка «Себежский» отстранили от должности

Директора национального парка «Себежский» отстранили от должности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

По версии следствия, в феврале подозреваемая дала указание подчиненным издать распоряжение о премировании некоторых работников нацпарка. На основании изданных распоряжений данным работникам была выплачена внеплановая разовая денежная премия, часть которой на сумму не менее 45 тысяч рублей направили на оплату административных штрафов от регионального управления ФАС за нарушения в сфере госзакупок.

По ходатайству следствия суд вынес решение о временном отстранении от должности подозреваемой в связи с противодействием следствию путем оказания давления на свидетелей по уголовному делу, являющихся ее подчиненными. Решение об отстранении от должности принято судом на срок расследования уголовного дела.

Напомним, уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (растрата) по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Псковской области. Расследованием занимаются следственные органы Следственного комитета РФ по Псковской области.