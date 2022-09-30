Общество

Псковским перевозчикам упростят расчёт тарифов для их снижения

Порядок формирования и установления предельных регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом упростят в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Прокуроры изучили порядок формирования и установления предельных регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Псковской области, который был принят региональным комитетом по тарифам и энергетике.

Установлено, что документ создает непреодолимые тарифные барьеры для перевозчиков, относящимся к субъектам малого предпринимательства. К примеру, в соответствии с пунктом 18, от перевозчиков требуется более 38 документов, в том числе сложные финансовые расчеты, которые потребуют введение дополнительной должности экономиста и, как следствие, повлекут рост тарифа, пояснили в ведомстве.

В связи с этим профильный комитет разработал соответствующие изменения в документ. Нововведения существенно упрощают данную процедуру, отметили в прокуратуре.