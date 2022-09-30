Псковским перевозчикам упростят расчёт тарифов для их снижения

Порядок формирования и установления предельных регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом упростят в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Прокуроры изучили порядок формирования и установления предельных регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Псковской области, который был принят региональным комитетом по тарифам и энергетике.
В связи с этим профильный комитет разработал соответствующие изменения в документ. Нововведения существенно упрощают данную процедуру, отметили в прокуратуре.