Общество

В рамках осеннего призыва на военную службу в России отправят 120 тысяч человек

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. В документе указано, что на военную службу призовут 120 тысяч человек. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Осуществить с 1 ноября по 31 декабря 2022 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года №53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу, в количестве 120 000 человек», - говорится в документе.

Солдат, сержантов, матросов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек, с 1 октября со службы уволят.