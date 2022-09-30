Общество

Председатель облсовпрофа поздравил псковичей с Днем людей «серебряного» возраста

С Днем пожилого человека поздравил ветеранов профсоюзного движения и жителей Псковской области председатель регионального областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

«Позвольте искренне вас поздравить с Днем людей серебряного возраста. Благодаря вашему труду, профессионализму, вкладу сегодня успешно действует профсоюзное движение Псковской области. Эффективно работает, сохраненная благодаря вам, профсоюзная собственность. Члены профсоюзов отдыхают и оздоравливаются в санаториях и на базах отдыха Псковского облсовпрофа по льготным ценам», – отметил он.

Игорь Иванов также добавил, что профсоюзы - это дом, где их всегда с радостью ждут.

«Вы наши наставники, те, на кого мы равняемся. Желаем вам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и всего самого-самого доброго», – заключил он.