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Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

03.10.2022 13:03|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Об итогах прошлой недели сегодня расскажут Любовь Кузнецова и Олег Добрынин. 

Ключевые темы этого выпуска:

  • +4: ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России;
  • Встать в строй: в Псковской области подлежат частичной мобилизации 2 000 человек, призыв продлится до 10 октября;
  • Аппаратные потери: правительство Псковской области покинул Сергей Дмитриев. Оставшимся чиновникам ввели дресс-код;
  • Догазификация – тревога относительно низких темпов исполнения программы нарастает – итоги парламентского часа;
  • И, как всегда, комментарии наших обозревателей: Александра Савенко в политическом блоке и Алексея Овчинникова – в экономике.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.

Теги: #Постскриптум #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
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