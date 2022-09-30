Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Об итогах прошлой недели сегодня расскажут Любовь Кузнецова и Олег Добрынин.
Ключевые темы этого выпуска:
- +4: ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России;
- Встать в строй: в Псковской области подлежат частичной мобилизации 2 000 человек, призыв продлится до 10 октября;
- Аппаратные потери: правительство Псковской области покинул Сергей Дмитриев. Оставшимся чиновникам ввели дресс-код;
- Догазификация – тревога относительно низких темпов исполнения программы нарастает – итоги парламентского часа;
- И, как всегда, комментарии наших обозревателей: Александра Савенко в политическом блоке и Алексея Овчинникова – в экономике.
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