Мобилизованных направят в зону СВО вместе с задействованными там подразделениями – Шойгу

Военнослужащие, призванные в ВС РФ в рамках частичной мобилизации, будут направляться в районы проведения специальной военной операции после боевого слаживания вместе с уже задействованными там подразделениями, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«В районы боевых действий военнослужащие должны направляться после подготовки и боевого слаживания», – цитирует Шойгу РИА Новости.
Он потребовал от командующих войсками военных округов и Северным флотом «в целях скорейшей адаптации новобранцев к боевой обстановке провести с ними дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом».
«Применение указанных подразделений планировать только совместно с теми подразделениями, которые уже участвуют в специальной военной операции», - приказал министр.