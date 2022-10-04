Общество

Мобилизованных направят в зону СВО вместе с задействованными там подразделениями – Шойгу

Военнослужащие, призванные в ВС РФ в рамках частичной мобилизации, будут направляться в районы проведения специальной военной операции после боевого слаживания вместе с уже задействованными там подразделениями, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В районы боевых действий военнослужащие должны направляться после подготовки и боевого слаживания», – цитирует Шойгу РИА Новости.

Он потребовал от командующих войсками военных округов и Северным флотом «в целях скорейшей адаптации новобранцев к боевой обстановке провести с ними дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом».

«Применение указанных подразделений планировать только совместно с теми подразделениями, которые уже участвуют в специальной военной операции», - приказал министр.