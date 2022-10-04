Общество

«Катастрофа» на границе Псковской области – фейк или правда

В последние дни некоторые СМИ активно писали об образовавшейся на границе Псковской области огромной очереди беженцев из Украины. В эмигрантских Telegram-каналах сообщалось, что ситуация близка к гуманитарному кризису, катастрофе. Мол, люди стоят на границе по 5-7 суток без воды и еды. Якобы даже одна женщина скончалась от инсульта прямо на пограничном пункте Куничина Гора. Правда, позже выяснилось, что информация оказалась фейком.

По мнению правительства Псковской области, распространением таких новостей занимались «нечистоплотные на руку блогеры и журналисты».

Корреспондент «МК в Пскове» отправился к пропускному пункту Куничина Гора, чтобы посмотреть, что же на самом деле происходит на границе, действительно ли большинство людей в очередях – украинцы, и в каких условиях они ожидают пропуска в сопредельное государство. Подробнее читайте в материале по ссылке.