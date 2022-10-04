Общество

Новый поезд свяжет Псков и Петрозаводск

Между Псковом и Петрозаводском запустят новый поезд в ноябрьские праздники.

РЖД в связи с традиционным увеличением пассажирского спроса на перевозки в ноябрьские праздничные дни на Октябрьской железной дороге назначает дополнительные поезда, сообщает РБК.

В частности, в этот период будет ходить дополнительный поезд № 211/212 Петрозаводск — Псков — Петрозаводск с заходом на станцию С-Петербург-Ладожский

Отправление поезда из Петрозаводска 3 ноября 2022 года в 22:40, прибытие в Псков на следующий день в 11:28. В С-Петербург состав прибудет и отправится 4 ноября в 06:24 — 07:09. В пути следования поезд совершит также остановки на станциях Свирь, Лодейное Поле, Волховстрой 1 и Луга-1.

В обратный путь из Пскова поезд отправится 6 ноября в 16:53 и прибудет в столицу Карелии на следующий день в 6:50. В С-Петербург состав прибудет и отправится 6 ноября в 22:21 — 23:20. В составе поезда — купейные, плацкартные и сидячие вагоны. Вагоны оборудованы всем необходимым для комфортного путешествия, в том числе кондиционерами, экологически чистыми санитарными комнатами, розетками для зарядки гаджетов.