Общество

Владимир Кузь: Труд учителя по праву считается самым благородным и созидательным

С Днём учителя работников образования и ветеранов педагогического труда Пскова и Псковской области поздравил депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Владимир Кузь.

«Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем учителя! Труд учителя по праву считается самым благородным, созидательным, творческим. Вместе с тем он невероятно сложный и ответственный. Вы обучаете подрастающее поколение не только различным умениям и наукам, но и доброте, честности, порядочности», - отметил Владимир Кузь на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он пожелал учителям крепкого здоровья, добра, счастья и творческих успехов.