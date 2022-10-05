Общество

Псковских курсантов обучили основам противодействия терроризму

Встреча курсантов с заместителем начальника Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Псковской области Александром Шишкиным состоялась в Псковском филиале академии ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: Псковский филиал академии ФСИН России

Подполковник полиции Александр Шишкин провел лекцию на тему: «Общегосударственная система противодействия терроризму. Экстремизм и его виды. Виды ответственности за совершение правонарушений и преступлений экстремистской и террористической направленности».

Курсанты узнали также о правовых основах деятельности, функциях и задачах антитеррористической комиссии в Псковской области, о возможном привлечении к административной и уголовной ответственности за нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия экстремизму и терроризму.

Врио начальника академии Дмитрий Алексеев напомнил курсантам о недопустимости распространения материалов экстремистской направленности в социальных сетях интернета и призвал обучающихся поддерживать между собой дружеские отношения.

«Отметим, что профилактике терроризма и экстремизма в Псковском филиале академии ФСИН России уделяется особое внимание. Занятия, направленные на изучение законодательной и нормативно-правовой базы в этом направлении, проводятся как с курсантами и студентами, так и с сотрудниками образовательной организации», – обратили внимание в учреждении.