Общество

На актуальные вопросы налогового законодательства ответят псковичам

Ответы на актуальные вопросы налогового законодательства псковичи смогут получить на тематических семинарах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Они пройдут в налоговых органах региона в октябре-декабре. Тематика предназначена для всех категорий налогоплательщиков: юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Традиционно спланированные мероприятия проводятся в порядке оказания государственной услуги по бесплатному информированию налогоплательщиков по актуальным вопросам налогового законодательства.

В ходе семинаров и вебинаров специалисты разъяснят особенности исчисления и уплаты имущественных налогов физических лиц за 2021 год, порядок получения квалифицированной электронной подписи для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и нотариусов в УЦ ФНС России.

Кроме того, налоговики расскажут о введении с 1 января 2023 года института Единого налогового счета и о порядке уплаты единого налогового платежа, а также о возможностях и преимуществах электронных сервисов ФНС России в общем и представлении налоговой отчетности в электронном виде в частности.

Несколько семинаров посветят порядку применения льгот по имущественным налогам физических лиц, а так же льготам по налогу на имущество, используемое в коммерческих целях. Специалисты УФНС России по Псковской области разъяснят индивидуальным предпринимателям, как правильно заявить и впоследствии использовать льготы по налогу на имущество и земельному налогу.

Выбрать необходимую тематику можно ознакомившись с графиками проведения мероприятий налоговыми органами Псковской области в 4 квартале 2022 года, уточнили в пресс-службе.