Общество

Реконструкцию пункта пропуска Бурачки проконтролировала прокуратура

Заместитель Северо-Западного транспортного прокурора Елена Ермолинская совершила рабочую поездку в Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской транспортной прокуратуре.

Фото здесь и далее: Великолукская транспортная прокуратура

Елена Ермолинская проинспектировала проводимую в рамках федерального проекта «Логистика международной торговли» реконструкцию многостороннего автомобильного пункта пропуска Бурачки в Себежском районе.

На совещании с директором Псковского филиала ФГКУ Росгранстрой, представителем подрядчика, начальником таможенного поста, руководством государственных контрольных органов и Великолукским транспортным прокурором Елена Ермолинская обратила внимание на необходимость соблюдения условий государственного контракта и активизации мероприятий по строительству в 2022 году, а также подчеркнула важность обеспечения стабильного функционирования пункта пропуска. Великолукскому транспортному прокурору отдельно поручено усилить надзор для достижения целей государственного контракта.

В истекшем периоде 2022 года Великолукская транспортная прокуратура в сфере обустройства государственной границы выявила 28 нарушений, внесла 10 представлений, по результатам рассмотрения которых приняты меры к устранению нарушений, 5 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Завершая рабочую поездку, Елена Ермолинская, начальник отдела за исполнением таможенного законодательства Андрей Голотин и коллектив Великолукской транспортной прокуратуры, реализуя концепцию по патриотическому воспитанию, посетили памятник Александру Матросову, возложили цветы к Вечному огню.