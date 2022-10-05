Общество

Порядок досрочного выхода на пенсию напомнили псковским педагогам

Досрочную пенсию в Псковской области выплачивают более чем 6 тысячам педагогических работников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России.

У педагогических работников есть право досрочного выхода на пенсию на основании списка должностей, учреждений и правил исчисления периодов работы, утвержденных постановлением правительства РФ от 29 октября 2002 года №781, отметили в отделении.

Учителя могут рассчитывать на досрочную пенсию при соблюдении нескольких условий, прописанных в вышеуказанном нормативном документе. От них требуется:

наличие 25 лет стажа в учреждениях детского образования и минимального в году выхода на пенсию индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) (в 2022 — 23,4, в 2024 — 28,2, а с 2025 — 30).

соответствие должности и места работы утвержденным спискам.

С 1 сентября 2000 года педагогический работник для получения пенсии по выслуге лет должен вырабатывать норму рабочего времени соответствующую одной полной заработной ставке.

Несмотря на то, что у педагогических работников сохраняется право выхода на досрочную пенсию, нужно учитывать, что исходя из общего увеличения трудоспособного возраста, согласно закону №350-ФЗ от 3 октября 2018 года, для данных граждан право выхода на досрочную пенсию повышается на 5 лет с учетом переходного периода. То есть дата выхода на пенсию будет исчисляться от даты выработки специального стажа с учетом увеличения общеустановленного пенсионного возраста.

Таким образом, если у учителя стаж 25 лет выработан во втором полугодии 2020 года, то право на пенсию определено с первого полугодия 2022 года при наличии ИПК 23,4.

Время отсрочки выхода на пенсию будет постепенно увеличиваться, пока не достигнет 5 лет: