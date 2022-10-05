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Общество

Производство продукции в исправительных учреждениях обсудили представители региональной власти и УФСИН

06.10.2022 21:50|ПсковКомментариев: 0

Вопросы развития производственного сектора УИС обсудили на встрече с заместителем губернатора Псковской области Нинель Салагаевой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В правительстве Псковской области прошло рабочее совещание с участием заместителя губернатора региона Нинель Салагаевой, руководителями комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике области Андреем Михеевым, комитета по закупкам Сергеем Щербаковым, заместителем председателя комитета по труду и занятости Ниной Бухмиллер. От УФСИН России по Псковской области на встрече присутствовал заместитель начальника ведомства Андрей Один и начальник отдела трудовой адаптации осужденных Вадим Вилавский.

Главной темой совещания стало обсуждение вопросов по размещению заказов на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд на производственных площадях исправительных учреждений. Кроме того, стороны подвели итоги по исполнению обязательств за первое полугодие 2022 года, наметили планы на предстоящий период.

«В рамках разговора представители УФСИН подробно остановились на преимуществах реализации госзаказов силами центров трудовой адаптации осужденных и подчеркнули, что увеличение числа контрактов с муниципалитетом позволит привлечь граждан, отбывающих наказание, к оплачиваемому труду, что положительно скажется на повышении уровня погашения исковых обязательств перед потерпевшими», - рассказали в пресс-службе.

По тогам первого полугодия этого года общая сумма заключенных договоров с государственными и муниципальными заказчиками Псковской области, а также коэффициент выполнения заказов по контрактам превысил аналогичный показатель прошлого года вдвое. Во втором полугодии данная работа продолжается, все предусмотренные задачи и обязательства реализуются в установленные сроки.

В завершении встречи представители исполнительных органов Псковской области выразили готовность и впредь оказывать содействие в развитии производственного сектора региональной УИС и продолжить взаимовыгодное сотрудничество, добавили в пресс-службе.

Теги: #УФСИН #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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