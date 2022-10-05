Общество

Уровень заболеваемости коронавирусом падает в Псковской области

1 012 случая заражения коронавирусом зарегистрировали в Псковской области за прошедшую неделю. Это в два раза меньше, чем на предыдущей неделе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По клинической форме из них в форме ОРВИ проходят 993 случая (98,1% от общего числа), в форме пневмонии –19 случаев (1,9%).

Среди заболевших на прошедшей неделе 7,2% детей до 18 лет и 92,8% взрослых (36,8% составляют лица в возрасте 65 лет и старше). Количество заболевших взрослых снизилось в 1,9 раза, детей до 18 лет – в 3,3 раза.

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в 15 муниципальных образованиях, это Стругокрасненский, Порховский, Пустошкинский, Пушкиногорский, Невельский, Красногородский, Пыталовский, Опочецкий, Локнянский, Новоржевский, Плюсский, Островский, Дедовичский, Куньинский районы, Псков, в том числе в 1,5 раза и более в шести районах - Стругокрасненский, Порховский, Пустошкинский, Пушкиногорский, Невельский, Красногородский.

По сравнению с предыдущей неделей рост заболеваемости на 100 тысяч населения отмечается в четырех муниципальных образованиях: Дновский, Порховский, Пустошкинский, Себежский, в том числе в 2 и более раз в трех районах: Дновский, Пустошкинский, Себежский.

В Пскове за неделю зарегистрировали 377 случаев или 37,3% от общего количества заболевших, заболеваемость составила 180,02 на 100 тысяч населения.

В Великих Луках за неделю подтвердили 53 случая, заболеваемость составила 58,57 на 100 тысяч населения.