Общество

Сотрудников «Псковских тепловых сетей» призвали в рамках частичной мобилизации

Сотрудников «Псковских тепловых сетей» призвали в рамках частичной мобилизации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото здесь и далее: пресс-служба МП «Псковские тепловые сети»

«У нас работает без малого тысяча человек – это наша большая и дружная семья. Мы привыкли к каждому, и когда кому-то приходится её покидать – это очень тяжело. Почему мы не говорили раньше о том, что и нашим сотрудникам пришли повестки? Во-первых, мы не хотели ещё больше нагнетать. Все и так находились на нервах, информации мало, вся она противоречивая. Во-вторых, вокруг этой темы и так слишком много разговоров, скандалов и так далее. Для предприятия это тяжёлое время и очень серьёзная нагрузка», - рассказали в ПТС.

Часть сотрудников предприятия попала под частичную мобилизацию.

«Находясь на учёбе, ребята присылают нам фотографии, держат в курсе того, что у них происходит. Мы с нетерпением ждём их домой, как и их родные. За каждым из них закреплено место на том участке, к которому они относятся», - заметили в пресс-службе.

На предприятии обратились к своим мобилизованным сотрудникам: «Берегите, пожалуйста, себя и скорее возвращайтесь домой. Каждый из вас - это часть нашей большой и дружной семьи, каждого из вас мы ценим и уважаем. Продолжайте писать, нам очень важно знать, что у вас всё хорошо».