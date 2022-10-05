Общество

«Они не спят»: жители Псковской области в Сети обсуждают встреченных в лесу змей

Жители Псковской области обсуждают в Сети не ушедших в спячку змей. О встрече с гадюкой сообщил мужчина в группе «Грибы Псковской / рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Владимир Алексеев / «ВКонтакте»

Змею грибник встретил в лесу Стругокрасненского района 7 октября. В комментариях подписчик группы заметил, что «эти же "девчата", после Сдвижения, должны уж спать».

7 октября. Фото: Владимир Алексеев / «ВКонтакте»

Встретили ужа 7 октября и жители Бежаницкого района.

Фото: Ксения Антонова / «ВКонтакте»

«В октябре в центре посёлка можно встретить и вот таких малюсеньких ужиков. Собирался ползти в магазин, наверное - погреться», - пишет газета «Сельская новь».

Местная жительница в комментариях заметила, что она «усомнилась в рассказе сестры, увидевшей на участке ужа 7 октября».

Уж был также замечен в Пушкинских Горах 1 октября.

Фото: Светлана Герасимова

Ранее грибники Псковской области столкнулись в лесу с нашествием змей 27 сентября. В этот день отмечается праздник Воздвижение Креста Господня.

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Как сообщают открытые источники, змей в лесу после 27 сентября уже быть не должно, поскольку они забрались в норы и впали в спячку.