Общество

Не сушить одежду над печкой в бане посоветовали псковичам

Соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации бани призвали жителей Псковской области. Рекомендации разместили на официальном сайте ГУ МЧС России по региону.

В каждой бане применяется для обогрева печь - дровяная или электрическая. Как уточнили в ведомстве, причиной пожаров в бане часто становятся трещины, как в самой печи, так и в дымоходах и накопившаяся в них сажа.

Требования к дровяным печам:

очень важно следить за исправностью печей и дымоходов. Деревянные или другие легковозгораемые объекты должны находиться на достаточном расстоянии от горячих частей печи и дымоходов или быть хорошо изолированными;

сажа и продукты сгорания имеют свойство накапливаться в зольниках и дымовых проходах, необходимо регулярно проводить чистку печи, вовремя устранять появившиеся дефекты;

также не нужно допускать перекала печи;

перед растопкой печи обязательно проверять наличие тяги в дымообразующих каналах. Если тяги нет, дымоход прогревают путем сожжения небольшого количества топлива. Если и после этого она не появилась, нужно прочистить все дымовые каналы печи;

при эксплуатации бани надо следить за тем, чтобы тлеющие угольки не выпали из топки, а уходя из бани, следует убедиться, что все топливо прогорело.

Частой причиной пожара в бане с электрической печью становится повреждённая или неправильно сделанная электропроводка, заметили в ведомстве.

Требования к электрокаменным печам:

обязателен грамотный и правильный монтаж электропроводки. Сечение провода должно соответствовать заявленной мощности печки. Марка провода должна быть соответствующая высокому температурному режиму. Управление электропечью следует монтировать за пределами парной, в зоне сухих и не агрессивных помещений;

температура в сауне должна поддерживаться автоматически и не должна превышать 110 градусов;

мощность электрокаменки необходимо выбирать, исходя из размеров парной. Не следует приобретать её с большим запасом;

естественная приточно-вытяжная вентиляция также необходима,

защитные термоэкраны на стенах и потолке — обязательный показатель безопасной парной.

Также псковичам напомнили, что в бане нельзя пить спиртное, курить, сушить над печкой одежду, оставлять её без присмотра.