Общество

Получивший повестку пскович просит забрать кошку, которую недавно приютил

Получивший повестку пскович просит забрать кошку, которую недавно приютил. Об этом житель города сообщил в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «Вконтакте».

Фото: Инцидент Псков

«Я недели две назад возле работы подобрал кошку, видать дачники подбросили, потому что видно, что домашняя. Ей месяца 3-4. Я забрал ее домой, приучил к лотку и еде. Но в пятницу мне пришла повестка и в понедельник уже отправка. У меня тут никого нет: ни друзей, ни родственников, живу тут недавно», - написал мужчина.

Зоозащитники разместили просьбу о помощи также в группе «Зоозащита. Им нужна помощь».