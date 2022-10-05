Общество

Псковичи смогут увидеть запуск ракеты с космодрома Плесецк

Утром ожидается запуск с космодрома Плесецк, который будет виден на большей части России и в Псковской области 10 октября. Об этом сообщили в группе «АстроПсков».

Фото: Андрей Хадкевич

В 05:52 с космодрома Плесецк (Архангельская область) планируется запуск ракеты «Союз-2-1Б» со спутником «Глонасс-К №17Л». Угол наклона орбиты спутника составит 65°, так что траектория полета ракеты после старта будет направлена на юго-восточное направление и в результате ракета пролетит над территорией России от Архангельской до Забайкальского края, а районы падения первой ступени окажутся в республике Коми.

Псковские астрономы отметили, что в Санкт-Петербурге не исключают видимость в северо-восточном или восточном направлении. В Пскове «вероятность меньше, но не нулевая». При благоприятном исходе псковичи смогут увидеть образование «медузы» - свечение реактивных газов, подсвеченных Солнцем во время запуска ракеты.