Общество

Конкурс среди детей-разработчиков в сфере экологии и искусственного интеллекта пройдёт в Пскове

В детском технопарке «Кванториум Псков» пройдет EcoAI-хакатон - конкурс разработчиков в сфере экологии и искусственного интеллекта. С 14 по 16 октября будут соревноваться 10 команд из Пскова, Великих Лук, Екатеринбурга и Северодвинска, сообщили Псковской Ленте Новостей в детском технопарке.

Фото здесь и далее: детский технопарк «Кванториум»

Участники прошли тестирование, которое позволило разделить группы на два направления - Hard и Normal. Первый трек - Hard, он отличается более сложным уровнем, разработан для продвинутых участников и предоставлен компанией TSQ Consulting. Здесь командам предстоит порассуждать, как внедрить искусственный интеллект в область устойчивого развития и изучения экологического следа. Во втором направлении команды будут рассматривать тему экологической обстановки города.

«Во всех "Кванториумах" сети в основе всего лежит проектная деятельность. Как показывает опыт, для многих детей тема бережного отношения к окружающей среде очень важна, они часто обращаются к ней в своих проектах, задумываются, что можно сделать сейчас, чтобы улучшить ситуацию. Мы решили объединить это направление с не менее востребованной темой - искусственный интеллект», - рассказала организатор конкурса Вера Васильева.

В течение трех дней команды будут знакомиться друг с другом, посещать лекции и мастер-классы от специалистов. Директор по устойчивому развитию TSQ Consulting, методолог eco-friendly агентства AllGood и профессиональный эколог Оксана Орлова-Горская прочитает лекцию на тему устойчивого развития, а сертифицированный педагог программы Intel «Искусственный интеллект для каждого» Сергей Тращенков будет погружать всех в искусственный интеллект. Специалисты также будут оценивать решения команд. Победители будут отмечены дипломами и ценными призами.