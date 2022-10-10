Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Об итогах прошлой недели сегодня расскажут Любовь Кузнецова и Олег Добрынин.

Ключевые темы этого выпуска:

Происшествие недели – атака на Крымский мост.

Очереди на границе: как решалась ситуация со скоплением беженцев на псковских погранпостах.

На минувшей неделе в Псковской области продолжалась мобилизация: все более широкий размах приобретает участие граждан в помощи отправляющимся в зону спецоперации.

Еще минус один – правительство Псковской области вторую неделею подряд несет кадровые потери.

И, как всегда, комментарии наших обозревателей: Александра Савенко в политическом блоке и Алексея Овчинникова – в экономике.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.