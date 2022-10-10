Общество

Канадские тсуги высадили во дворе дома на улице Ижорского Батальона в Пскове

Канадские тсуги высадили во дворе дома №11 на улице Ижорского Батальона в Пскове. Об этом сообщил депутат городской Думы Григорий Стороненков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Григорий Стороненков

«Жители дома №11 по улице Ижорского Батальона провели субботник по высадке саженцев канадских тсуг на своей дворовой территории. Организацию субботника взяла на себя сотрудница управляющей компании "УМР-12", активистка района Виктория Смирнова. Вместе с жителями дома я принял участие в мероприятии», - рассказал депутат.

Саженцы предоставил координатор проекта «Зелёная область» Максим Любичанковский. Жильцы организовали дополнительный сбор на приобретение земли, удобрения и мульчи для насаждений.

«Этой акцией была завершена работа по благоустройству газона на придомовой территории улицы Ижорского Батальона, 11», - добавил Григорий Стороненков.