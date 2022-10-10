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Общество

Встреча участников стипендиального проекта Детского фонда состоялась в Пскове

10.10.2022 22:44|ПсковКомментариев: 0

Ежегодная встреча участников стипендиального проекта, реализуемого областным отделением Российского детского фонда совместно с Обществом помощи русским детям (ОПРД), прошла в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе фонда.

Фото здесь и далее: региональное отделение Детского фонда

Встреча состоялась на базе центра науки и спорта «Без предела». В программе встречи ребята приняли участие в развлекательном квесте по мотивам игры «Форт Боярд» и кулинарном мастер-классе по приготовлению бельгийских вафель.

Также участники встречи встретились с Главой представительства ОПРД в России Ладой Юшкевич, которая приняла участие в программе. Она рассказала о деятельности общества и вручила ребятам подарки. После, за чашкой чая с угощениями, ребята рассказывали о своих увлечениях и приняли участие в небольшой фотосессии, организованной партнёром фонда – фотографом Иваном Храпенковым. «Дружественная атмосфера встречи, совместное участие в заданиях, позволили студентам лучше узнать друг друга и приобрести новых друзей», - рассказали в фонде.

 

Напомним, что сотрудничество с ОПРД в рамках стипендиальной программы Псковского областного отделения Российского детского фонда началось с 2003 года. В 2022/2023 учебном году в проекте принимают участие 56 студентов. Это ребята, из числа детей-сирот и детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, которые обучаются в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего образования.

Детский фонд выражает признательность обществу помощи русским детям за поддержку мероприятия и многолетнее плодотворное сотрудничество, помощь в реализации благотворительных проектов и программ в пользу воспитанников интернатных учреждений и студентов Псковской области.

Теги: #Детский фонд
Источник: Псковская Лента Новостей
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