Общество

Псковская делегация посетила мобилизованных в Твери

Делегация Псковской области посетила мобилизованных в Твери. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Как и обещал, наша делегация побывала в Твери. Замгубернатора Александр Серавин, начальник управления спецпрограмм Андрей Вьюнов и клирик храма святого Николая в Новосокольниках иерей Владимир Флавьянов посетили расположения, где дислоцируются наши призывники. С собой из Пскова привезли гостинцы, молитвословы и освященные крестики. Но особенно рады мужчины посылкам из дома, которые передали родные», - рассказал глава региона.

Делегация проверила условия пребывания призывников. «На данном этапе всем необходимым они обеспечены, - заверил Михаил Ведерников. - Больше всего мужчин волнует, как их родные, и вопросы они задавали тоже "семейные": о кредитных каникулах и мерах социальной поддержки. Все обращения уже в работе. Все наши мобилизованные мужчины должны понимать, что регион всегда поможет всеми возможными средствами. Все вопросы и обращения отработаем, семьи поддержим».