Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
штраф за обман энергетиков
Защита от мошенников
Первые счета за электроэнергию
бонусы для членов профсоюза
новогодние корпоративы
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
Топ клиник Пскова
Планы псковских либерал-демократов
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
Электронная транспортная накладная
женский акцент я русская
 
 
 
ещё Общество 13.10.2022 15:350 Плотный туман накроет Псковскую область 14 октября 13.10.2022 23:180 Приложение «ВКонтакте» снова доступно в App Store 13.10.2022 21:091 Игорь Иванов о важности сохранения санаториев за профсоюзами 13.10.2022 20:410 Новые площадки для детей с ОВЗ появятся в Псковской области 13.10.2022 20:400 Островский район получил награду от Минсельхоза за развитие сельских территорий 13.10.2022 18:410 Кулирная гладь: что нужно знать о специфических особенностях
 
 
 
Самое популярное 08.10.2022 20:360 Участок трассы Санкт-Петербург - Псков расширят до шести полос 11.10.2022 13:460 Необходим ли ответ на теракты? 07.10.2022 08:050 Более 70 мобилизованных псковичей вернулись домой – Михаил Ведерников 08.10.2022 09:070 На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля 13.10.2022 06:590 Военный эксперт объяснил продолжительность частичной мобилизации
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Игорь Иванов о важности сохранения санаториев за профсоюзами

13.10.2022 21:09|ПсковКомментариев: 1

В августе был удовлетворён иск Генеральной прокуратуры России об обращении в доход государства десятков санаториев и объектов в Кавказских Минеральных Водах, принадлежащих в 1990-2000 годах профсоюзам. На данный момент по данному факту продолжается судебное разбирательство.

Почему профсоюзам так важно сохранить санатории за собой и как развивается ситуация, в ходе онлайн-брифинга, который прошёл в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM», рассказал председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, отвечая на вопросы ведущего и журналистов. 

 

- Игорь Олегович, большой резонанс в обществе вызвало возвращение государству санаториев в Кавказских Минеральных Водах. Казалось бы, неужели государство не поделится и не предоставит льготные путевки в эти санатории трудящимся? Почему профсоюзам так важно сохранять эти учреждения именно за собой? И насколько профицитны санатории Псковской области?

- По этому вопросу я уже, мне кажется, много давал комментариев. Сейчас ничего не меняется с того времени, как я ситуацию комментировал. Сейчас мы находимся в судебном процессе. В зависимости от тех решений, которые будут озвучены судебной системой, мы будем принимать своё коллегиальное решение с Федерацией независимых профсоюзов России.

Вообще, там история достаточно запутанная. Я на конференции об этом говорил, могу ещё раз вернуться. Предлагают вернуть санатории государству, а насколько государство будет здесь социально ориентировано? 

- Можно чуть переформулировать вопрос. Если профсоюзы, не обязательно даже Псковское отделение, будут лишены этой материальной базы, насколько это сократит ваши возможности по части помощи членам профсоюза? Повлияет ли это на объём бонусов, которые вы предлагаете свои членам? 

- Наверное, повлияет, но здесь надо о другом говорить. А кто сделает это лучше, чем профсоюзы? Кто лучше сделает? Какой бизнес? Покажите мне тех бизнесменов, наших замечательных предпринимателей, которые работают в санаторно-курортном комплексе и берут на себя такую социальную ответственность, которую на себя берут профсоюзы на территории Российской Федерации? Мы принимаем беженцев, мы оказываем помощь мобилизованным...

- У бизнеса цель другая. У бизнеса цель - заработать деньги, а профсоюзов - помочь членам своей организации. 

- Понимаете, развалить всё очень легко, а потом воссоздать - очень сложно. Я думаю, что здесь всё будет нормально. Правда на нашей стороне. И я думаю, что все будет хорошо. 

- То есть пока профсоюзы спокойно ожидают решения суда? 

- Наверное, некоторые хотят от нас какую-то сумасшедшую реакцию в этом ключе, но её не будет. Во-первых, время сейчас другое, и уж точно мы глотку рвать по этому поводу сейчас не намерены. Как раз и покажем, что мы немножко другие, по-другому работаем. А вот те, кто стоит за этими решениями по Кавказским Минеральным Водам, они как раз-таки себя и проявляют.

Мы недавно обсуждали на генеральном совете, что проблемы есть, они есть в разных сферах, но самое главное, что сказал Михаил Викторович (Шмаков, председатель ФНПР - ред.), что сейчас, с этих дней, мы живем немножко в другом мире. Сегодня все для фронта, все для победы, все остальное - вторично. Поэтому всё обязательно всё равно встанет на свои места. 

Беседовал Артём Татаренко

Теги: #профсоюзы #облсовпроф #санаторий
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли инициативу ввести «военный налог» - сбор с граждан, не попавших под мобилизацию?
В опросе приняло участие 353 человека
13.10.2022, 23:180 Приложение «ВКонтакте» снова доступно в App Store 13.10.2022, 22:000 Научно-практическая конференция о наследии Петра I проходит в Великих Луках 13.10.2022, 21:490 Псковские предприниматели получили около 6 млн рублей грантовой поддержки 13.10.2022, 21:440 Подготовку к строительству котельных в Куньинском районе хотят завершить до конца года
13.10.2022, 21:380 Тонкости уплаты имущественных налогов островичам раскроют на семинаре 13.10.2022, 21:230 Псковичи выступят на окружном этапе Всероссийского хорового фестиваля 13.10.2022, 21:220 Склад боеприпасов подорвали в Белгородском районе 13.10.2022, 21:100 Представители 12 российских городов приехали в Псков на спортивную секцию
13.10.2022, 21:091 Игорь Иванов о важности сохранения санаториев за профсоюзами 13.10.2022, 21:050 К участию в фестивале «Руками женщины» приглашают псковичей 13.10.2022, 20:560 Псковичи смогут перевыпустить электронную подпись без визита в налоговую 13.10.2022, 20:470 Концерты «Искусство нашим сверстникам» организуют в Себежском районе
13.10.2022, 20:410 Новые площадки для детей с ОВЗ появятся в Псковской области 13.10.2022, 20:400 Островский район получил награду от Минсельхоза за развитие сельских территорий 13.10.2022, 20:230 Подготовку к вывозу ТКО зимой оценили в Гдовском районе 13.10.2022, 20:070 Псковская область получит около 40 млн рублей на развитие производства масличных культур
13.10.2022, 19:510 Сотрудник псковской колонии победил на Всероссийском турнире по панкратиону 13.10.2022, 19:340 Псковские школы могут присоединиться к созданию виртуальной выставки 13.10.2022, 19:191 Инвестиционная сессия для начинающих предпринимателей пройдёт в Пскове 13.10.2022, 19:043 Митрополит Тихон принял участие в заседании священного Синода РПЦ
13.10.2022, 18:490 Псковский губернатор рассказал о мерах поддержки бизнеса в период мобилизации 13.10.2022, 18:360 Пропавшего в сентябре мужчину ищут в Опочецком районе 13.10.2022, 18:170 Завершаются работы на фасаде бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове 13.10.2022, 18:150 Монумент в память о Ледовом побоище на фоне Луны снял псковский астроном-любитель
13.10.2022, 18:070 Предсказание на Покров и прогнозы синоптиков: какая погода ждёт псковичей в ноябре и декабре-2022 13.10.2022, 18:040 ФК «Луки-Энергия» проведет домашний матч с резервистами чемпиона России 13.10.2022, 18:000 Ученики и преподаватели музыкальной школы посетили Псковский музей-заповедник 13.10.2022, 17:530 Три случая клещевого боррелиоза выявили в Псковской области за сезон
13.10.2022, 17:530 Создание новых проектов обсудил Александр Козловский на комиссии парламентского Собрания 13.10.2022, 17:462 Исключительное право на доставку пенсий предлагают закрепить за «Почтой России» 13.10.2022, 17:370 Склад с боеприпасами нашли в квартире российского подростка 13.10.2022, 17:330 Сбер: в 2,5 раза больше ипотечных кредитов оформили жители Северо-Запада в третьем квартале 2022 года
13.10.2022, 17:320 Внутренняя отделка ФАПа началась в великолукской деревне 13.10.2022, 17:320 Игорь Иванов о профсоюзных взносах и бонусах для членов объединения 13.10.2022, 17:250 Президент подписал поправки в закон об ответственном обращении с животными 13.10.2022, 17:200 На российско-эстонской границе в Псковской области продолжает снижаться количество транспорта
13.10.2022, 17:150 Около 3000 аварийных заявок отработали псковские газовики за 9 месяцев 13.10.2022, 17:090 Псковичей приглашают привести в порядок левый берег Великой 13.10.2022, 17:040 Сбербанк готов поддержать новые инвестиционные решения для развития электроэнергетики 13.10.2022, 17:040 Дарохранительницу пытался вывезти молдаванин через границу РФ в Себежском районе
13.10.2022, 17:020 В псковские образовательные организации за год поставили почти 500 ноутбуков 13.10.2022, 16:550 В beeline cloud с нуля создали комплексную инфраструктуру для компании CMWP 13.10.2022, 16:510 Проект велосипедной инфраструктуры Пскова обойдется в 16,5 млн рублей 13.10.2022, 16:450 Губернатор посетил новый высокотехнологичный кислородный завод в ОЭЗ «Моглино»
13.10.2022, 16:360 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 13 октября 13.10.2022, 16:340 Заключен контракт по освещению улицы Никольской в Родине 13.10.2022, 16:210 Суд рассмотрит дело 15-летней девушки, ударившей мать ножом более 30 раз 13.10.2022, 16:180 «Сбер» регулярно проводит аудит своей сети, доступность сервисов на прежнем уровне — банк
13.10.2022, 16:153 Интерактив: Школы в Псковской области прошли точку невозврата 13.10.2022, 16:140 Профинансировать модернизацию поселковых досуговых центров просят региональные законодатели 13.10.2022, 16:120 Псковская область получит более 325 млн рублей на поддержку семей с детьми 13.10.2022, 16:070 Сергею Макарченко пришлось пойти на обман, чтобы отправиться на спецоперацию
13.10.2022, 16:030 Лучшее время для вакцинации против клещевого энцефалита назвали псковичам 13.10.2022, 15:540 Псковские контрактники прибыли из зоны СВО и стали гостями шоу Андрея Малахова 13.10.2022, 15:470 Сбер рассказал о росте спроса на кредиты для физлиц 13.10.2022, 15:400 Юрий Бурлин о планах депутатской работы и состоянии ЖКХ-инфраструктуры в Пскове
13.10.2022, 15:380 Расширить возможности «Пушкинской карты» предлагают депутаты Северо-Запада 13.10.2022, 15:350 Плотный туман накроет Псковскую область 14 октября 13.10.2022, 15:190 Не тот свет 13.10.2022, 15:180 Экс-лидер псковского отделения ЛДПР пожалел о противостоянии Андрею Турчаку
13.10.2022, 15:140 Движение транспорта перекроют на трассе Петербург - Псков 13.10.2022, 15:110 В Госдуме предлагают ограничивать стоимость платных медуслуг 13.10.2022, 15:050 Прощание с экс-депутатом гордумы Виктором Салкиным проходит в Пскове 13.10.2022, 15:040 «Псковпассажиравтотранс» обжалует решение Арбитражного суда о законности внеплановой проверки
13.10.2022, 14:550 ВТБ расширил способы оплаты налогов для клиентов 13.10.2022, 14:520 Вопросы культурной политики и туризма обсуждают депутаты Северо-Запада в Санкт-Петербурге 13.10.2022, 14:421 Подворье Псково-Печерского монастыря приглашает на Покровскую ярмарку 13.10.2022, 14:300 Мусорный бак забили засохшей травой в Гдове
13.10.2022, 14:150 Разница в снаряжении мобилизованных вызывает зависть – Сергей Макарченко 13.10.2022, 14:100 Билеты на мультимедийный спектакль о Петре I в Пскове можно приобрести по Пушкинской карте 13.10.2022, 14:030 «Сообразим на троих»: Задачник для нового главы Пскова. ВИДЕО 13.10.2022, 13:561 Выставка «Осеннее обострение» откроется в Пскове
13.10.2022, 13:460 Туман мешает вылететь самолёту из Москвы в Псков 13.10.2022, 13:371 Церковь Косьмы и Дамиана с Гремячей горы передали Псковской епархии 13.10.2022, 13:230 Участник спецоперации из Пскова дал мобилизованным несколько советов 13.10.2022, 13:200 Ещё один человек умер от COVID-19 в Псковской области
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru