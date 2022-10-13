Общество

Игорь Иванов о важности сохранения санаториев за профсоюзами

В августе был удовлетворён иск Генеральной прокуратуры России об обращении в доход государства десятков санаториев и объектов в Кавказских Минеральных Водах, принадлежащих в 1990-2000 годах профсоюзам. На данный момент по данному факту продолжается судебное разбирательство.

Почему профсоюзам так важно сохранить санатории за собой и как развивается ситуация, в ходе онлайн-брифинга, который прошёл в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM», рассказал председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, отвечая на вопросы ведущего и журналистов.

- Игорь Олегович, большой резонанс в обществе вызвало возвращение государству санаториев в Кавказских Минеральных Водах. Казалось бы, неужели государство не поделится и не предоставит льготные путевки в эти санатории трудящимся? Почему профсоюзам так важно сохранять эти учреждения именно за собой? И насколько профицитны санатории Псковской области?

- По этому вопросу я уже, мне кажется, много давал комментариев. Сейчас ничего не меняется с того времени, как я ситуацию комментировал. Сейчас мы находимся в судебном процессе. В зависимости от тех решений, которые будут озвучены судебной системой, мы будем принимать своё коллегиальное решение с Федерацией независимых профсоюзов России.

Вообще, там история достаточно запутанная. Я на конференции об этом говорил, могу ещё раз вернуться. Предлагают вернуть санатории государству, а насколько государство будет здесь социально ориентировано?

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- Можно чуть переформулировать вопрос. Если профсоюзы, не обязательно даже Псковское отделение, будут лишены этой материальной базы, насколько это сократит ваши возможности по части помощи членам профсоюза? Повлияет ли это на объём бонусов, которые вы предлагаете свои членам?

- Наверное, повлияет, но здесь надо о другом говорить. А кто сделает это лучше, чем профсоюзы? Кто лучше сделает? Какой бизнес? Покажите мне тех бизнесменов, наших замечательных предпринимателей, которые работают в санаторно-курортном комплексе и берут на себя такую социальную ответственность, которую на себя берут профсоюзы на территории Российской Федерации? Мы принимаем беженцев, мы оказываем помощь мобилизованным...

- У бизнеса цель другая. У бизнеса цель - заработать деньги, а профсоюзов - помочь членам своей организации.

- Понимаете, развалить всё очень легко, а потом воссоздать - очень сложно. Я думаю, что здесь всё будет нормально. Правда на нашей стороне. И я думаю, что все будет хорошо.

- То есть пока профсоюзы спокойно ожидают решения суда?

- Наверное, некоторые хотят от нас какую-то сумасшедшую реакцию в этом ключе, но её не будет. Во-первых, время сейчас другое, и уж точно мы глотку рвать по этому поводу сейчас не намерены. Как раз и покажем, что мы немножко другие, по-другому работаем. А вот те, кто стоит за этими решениями по Кавказским Минеральным Водам, они как раз-таки себя и проявляют.

Мы недавно обсуждали на генеральном совете, что проблемы есть, они есть в разных сферах, но самое главное, что сказал Михаил Викторович (Шмаков, председатель ФНПР - ред.), что сейчас, с этих дней, мы живем немножко в другом мире. Сегодня все для фронта, все для победы, все остальное - вторично. Поэтому всё обязательно всё равно встанет на свои места.

Беседовал Артём Татаренко