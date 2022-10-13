Общество

Островский район получил награду от Минсельхоза за развитие сельских территорий

Островский район вошел в число победителей Всероссийского конкурса «За достижение высоких результатов в сфере комплексного развития сельских территорий». Об этом глава района Дмитрий Быстров сообщил в своём Telegram-канале.

Фото: Дмитрий Быстров / Telegram

«Приятная новость! Наш Островский район получил бронзовую медаль и вошел в число победителей Всероссийского конкурса "За достижение высоких результатов в сфере комплексного развития сельских территорий"», - написал Дмитрий Быстров.

Жюри конкурса, который был организован Минсельхозом РФ, отметило работу Островского района по эффективной реализации проектов развития села.

«Это высокая награда и большая честь для нас. К слову сказать, Островский район - единственный муниципалитет Псковской области, который вошел в число победителей этого конкурса. Мы заняли призовое место наряду с представителями Ставрополья, Адыгеи, Мордовии и Нижегородской области», - отметил глава района.