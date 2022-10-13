Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Защита от мошенников
бонусы для членов профсоюза
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
Первые счета за электроэнергию
штраф за обман энергетиков
Топ клиник Пскова
Господин Рейтингомер
новогодние корпоративы
Планы псковских либерал-демократов
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
Электронная транспортная накладная
женский акцент я русская
 
 
 
ещё Общество 13.10.2022 15:350 Плотный туман накроет Псковскую область 14 октября 13.10.2022 23:180 Приложение «ВКонтакте» снова доступно в App Store 13.10.2022 21:091 Игорь Иванов о важности сохранения санаториев за профсоюзами 13.10.2022 20:410 Новые площадки для детей с ОВЗ появятся в Псковской области 13.10.2022 20:400 Островский район получил награду от Минсельхоза за развитие сельских территорий 13.10.2022 18:410 Кулирная гладь: что нужно знать о специфических особенностях
 
 
 
Самое популярное 08.10.2022 20:360 Участок трассы Санкт-Петербург - Псков расширят до шести полос 11.10.2022 13:460 Необходим ли ответ на теракты? 07.10.2022 08:050 Более 70 мобилизованных псковичей вернулись домой – Михаил Ведерников 08.10.2022 09:070 На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля 13.10.2022 06:590 Военный эксперт объяснил продолжительность частичной мобилизации
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Островский район получил награду от Минсельхоза за развитие сельских территорий

13.10.2022 20:40|ПсковКомментариев: 0

Островский район вошел в число победителей Всероссийского конкурса «За достижение высоких результатов в сфере комплексного развития сельских территорий». Об этом глава района Дмитрий Быстров сообщил в своём Telegram-канале.

Фото: Дмитрий Быстров / Telegram

«Приятная новость! Наш Островский район получил бронзовую медаль и вошел в число победителей Всероссийского конкурса "За достижение высоких результатов в сфере комплексного развития сельских территорий"», - написал Дмитрий Быстров.

Жюри конкурса, который был организован Минсельхозом РФ, отметило работу Островского района по эффективной реализации проектов развития села.

«Это высокая награда и большая честь для нас. К слову сказать, Островский район - единственный муниципалитет Псковской области, который вошел в число победителей этого конкурса. Мы заняли призовое место наряду с представителями Ставрополья, Адыгеи, Мордовии и Нижегородской области», - отметил глава района.

Теги: #островский район #награды
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли инициативу ввести «военный налог» - сбор с граждан, не попавших под мобилизацию?
В опросе приняло участие 353 человека
13.10.2022, 23:180 Приложение «ВКонтакте» снова доступно в App Store 13.10.2022, 22:000 Научно-практическая конференция о наследии Петра I проходит в Великих Луках 13.10.2022, 21:490 Псковские предприниматели получили около 6 млн рублей грантовой поддержки 13.10.2022, 21:440 Подготовку к строительству котельных в Куньинском районе хотят завершить до конца года
13.10.2022, 21:380 Тонкости уплаты имущественных налогов островичам раскроют на семинаре 13.10.2022, 21:230 Псковичи выступят на окружном этапе Всероссийского хорового фестиваля 13.10.2022, 21:220 Склад боеприпасов подорвали в Белгородском районе 13.10.2022, 21:100 Представители 12 российских городов приехали в Псков на спортивную секцию
13.10.2022, 21:091 Игорь Иванов о важности сохранения санаториев за профсоюзами 13.10.2022, 21:050 К участию в фестивале «Руками женщины» приглашают псковичей 13.10.2022, 20:560 Псковичи смогут перевыпустить электронную подпись без визита в налоговую 13.10.2022, 20:470 Концерты «Искусство нашим сверстникам» организуют в Себежском районе
13.10.2022, 20:410 Новые площадки для детей с ОВЗ появятся в Псковской области 13.10.2022, 20:400 Островский район получил награду от Минсельхоза за развитие сельских территорий 13.10.2022, 20:230 Подготовку к вывозу ТКО зимой оценили в Гдовском районе 13.10.2022, 20:070 Псковская область получит около 40 млн рублей на развитие производства масличных культур
13.10.2022, 19:510 Сотрудник псковской колонии победил на Всероссийском турнире по панкратиону 13.10.2022, 19:340 Псковские школы могут присоединиться к созданию виртуальной выставки 13.10.2022, 19:191 Инвестиционная сессия для начинающих предпринимателей пройдёт в Пскове 13.10.2022, 19:043 Митрополит Тихон принял участие в заседании священного Синода РПЦ
13.10.2022, 18:490 Псковский губернатор рассказал о мерах поддержки бизнеса в период мобилизации 13.10.2022, 18:360 Пропавшего в сентябре мужчину ищут в Опочецком районе 13.10.2022, 18:170 Завершаются работы на фасаде бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове 13.10.2022, 18:150 Монумент в память о Ледовом побоище на фоне Луны снял псковский астроном-любитель
13.10.2022, 18:070 Предсказание на Покров и прогнозы синоптиков: какая погода ждёт псковичей в ноябре и декабре-2022 13.10.2022, 18:040 ФК «Луки-Энергия» проведет домашний матч с резервистами чемпиона России 13.10.2022, 18:000 Ученики и преподаватели музыкальной школы посетили Псковский музей-заповедник 13.10.2022, 17:530 Три случая клещевого боррелиоза выявили в Псковской области за сезон
13.10.2022, 17:530 Создание новых проектов обсудил Александр Козловский на комиссии парламентского Собрания 13.10.2022, 17:462 Исключительное право на доставку пенсий предлагают закрепить за «Почтой России» 13.10.2022, 17:370 Склад с боеприпасами нашли в квартире российского подростка 13.10.2022, 17:330 Сбер: в 2,5 раза больше ипотечных кредитов оформили жители Северо-Запада в третьем квартале 2022 года
13.10.2022, 17:320 Внутренняя отделка ФАПа началась в великолукской деревне 13.10.2022, 17:320 Игорь Иванов о профсоюзных взносах и бонусах для членов объединения 13.10.2022, 17:250 Президент подписал поправки в закон об ответственном обращении с животными 13.10.2022, 17:200 На российско-эстонской границе в Псковской области продолжает снижаться количество транспорта
13.10.2022, 17:150 Около 3000 аварийных заявок отработали псковские газовики за 9 месяцев 13.10.2022, 17:090 Псковичей приглашают привести в порядок левый берег Великой 13.10.2022, 17:040 Сбербанк готов поддержать новые инвестиционные решения для развития электроэнергетики 13.10.2022, 17:040 Дарохранительницу пытался вывезти молдаванин через границу РФ в Себежском районе
13.10.2022, 17:020 В псковские образовательные организации за год поставили почти 500 ноутбуков 13.10.2022, 16:550 В beeline cloud с нуля создали комплексную инфраструктуру для компании CMWP 13.10.2022, 16:510 Проект велосипедной инфраструктуры Пскова обойдется в 16,5 млн рублей 13.10.2022, 16:450 Губернатор посетил новый высокотехнологичный кислородный завод в ОЭЗ «Моглино»
13.10.2022, 16:360 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 13 октября 13.10.2022, 16:340 Заключен контракт по освещению улицы Никольской в Родине 13.10.2022, 16:210 Суд рассмотрит дело 15-летней девушки, ударившей мать ножом более 30 раз 13.10.2022, 16:180 «Сбер» регулярно проводит аудит своей сети, доступность сервисов на прежнем уровне — банк
13.10.2022, 16:153 Интерактив: Школы в Псковской области прошли точку невозврата 13.10.2022, 16:140 Профинансировать модернизацию поселковых досуговых центров просят региональные законодатели 13.10.2022, 16:120 Псковская область получит более 325 млн рублей на поддержку семей с детьми 13.10.2022, 16:070 Сергею Макарченко пришлось пойти на обман, чтобы отправиться на спецоперацию
13.10.2022, 16:030 Лучшее время для вакцинации против клещевого энцефалита назвали псковичам 13.10.2022, 15:540 Псковские контрактники прибыли из зоны СВО и стали гостями шоу Андрея Малахова 13.10.2022, 15:470 Сбер рассказал о росте спроса на кредиты для физлиц 13.10.2022, 15:400 Юрий Бурлин о планах депутатской работы и состоянии ЖКХ-инфраструктуры в Пскове
13.10.2022, 15:380 Расширить возможности «Пушкинской карты» предлагают депутаты Северо-Запада 13.10.2022, 15:350 Плотный туман накроет Псковскую область 14 октября 13.10.2022, 15:190 Не тот свет 13.10.2022, 15:180 Экс-лидер псковского отделения ЛДПР пожалел о противостоянии Андрею Турчаку
13.10.2022, 15:140 Движение транспорта перекроют на трассе Петербург - Псков 13.10.2022, 15:110 В Госдуме предлагают ограничивать стоимость платных медуслуг 13.10.2022, 15:050 Прощание с экс-депутатом гордумы Виктором Салкиным проходит в Пскове 13.10.2022, 15:040 «Псковпассажиравтотранс» обжалует решение Арбитражного суда о законности внеплановой проверки
13.10.2022, 14:550 ВТБ расширил способы оплаты налогов для клиентов 13.10.2022, 14:520 Вопросы культурной политики и туризма обсуждают депутаты Северо-Запада в Санкт-Петербурге 13.10.2022, 14:421 Подворье Псково-Печерского монастыря приглашает на Покровскую ярмарку 13.10.2022, 14:300 Мусорный бак забили засохшей травой в Гдове
13.10.2022, 14:150 Разница в снаряжении мобилизованных вызывает зависть – Сергей Макарченко 13.10.2022, 14:100 Билеты на мультимедийный спектакль о Петре I в Пскове можно приобрести по Пушкинской карте 13.10.2022, 14:030 «Сообразим на троих»: Задачник для нового главы Пскова. ВИДЕО 13.10.2022, 13:561 Выставка «Осеннее обострение» откроется в Пскове
13.10.2022, 13:460 Туман мешает вылететь самолёту из Москвы в Псков 13.10.2022, 13:371 Церковь Косьмы и Дамиана с Гремячей горы передали Псковской епархии 13.10.2022, 13:230 Участник спецоперации из Пскова дал мобилизованным несколько советов 13.10.2022, 13:200 Ещё один человек умер от COVID-19 в Псковской области
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru