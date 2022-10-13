Общество

Новые площадки для детей с ОВЗ появятся в Псковской области

Новые площадки для детей с ограниченными возможностями здоровья появятся в Пскове и в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 13 октября, провел заседание регионального Совета по инвестициям, в повестку которого были включены три вопроса. Два из них касались заключения допсоглашений по проектам в Пскове и Великих Луках для уточнения формы социальных обязательств инвесторов.

Так, соглашение по строительству сетевой трехзвездочной гостиницы в областной столице заключено в апреле 2022 года. Инициатор проекта Александр Биба напомнил об основных параметрах проекта — площадь здания около 5 тысяч квадратных метров, 120 номеров для размещения, ресторан, конференц-зал и парковка. Проект подразумевал выполнение социальных обязательств, с администрацией Пскова проработан вопрос обустройства игровой площадки для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Аналогичную соцнагрузку взял на себя инициатор проекта «Луки-Парк». Директор «Агентства ипотечного кредитования» Александр Терентьев отметил, что она расположится на территории общественной зоны и будет в свободном доступе.

«Дети с ограниченными возможностями не на всех аттракционах в парке могут кататься, таким образом, мы возместим этот пробел», — подчеркнул инвестор.

Александр Терентьев кратко рассказал и о реализации проекта. Модернизация парка аттракционов завершена на 98%, за два года работы поток посетителей увеличился в 3,5 раза. В разработке находятся мобильное приложение для Динопарка, которое будет нести образовательную и развлекательную функции, а также следующие этапы инвестпроекта.

Обе заявки получили от специалистов положительные заключения, участники Совета их единогласно поддержали. Подводя итог рассмотрения, глава региона подчеркнул, что очень важно создавать инфраструктуру для детей с ограниченными возможностями здоровья.

«В Псковской области не так много таких игровых площадок. В Великих Луках их нет вообще. Поэтому вопрос важный, чтобы дети не чувствовали себя обделенными, приходя в парк, могли поиграть на приспособленной для этого площадке», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Также губернатор вместе с участниками Совета рассмотрел заявку предприятия «Псков-Полимер» по утверждению инвестпроекта «Расширение производства обуви с подошвой из полиуретана» и получения господдержки — налоговых льгот. Ведущий экономист организации Юрий Цветков рассказал, что новая производственная линия уже создана. За счет этого удалось обеспечить 60 новых рабочих мест, расширить ассортимент продукции. Общий объем вложений составил около 100 млн рублей.

Председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев доложил, что заявка предприятия соответствует всем необходимым критериям, положительный эффект для бюджета региона составит более 100 млн рублей в качестве налоговых отчислений.

Утверждение инвестпроекта и получение предприятием господдержки одобрено единогласно.