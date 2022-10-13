Общество

Приложение «ВКонтакте» снова доступно в App Store

Приложение социальной сети «ВКонтакте» вернули в App Store, оно снова доступно для загрузки.

Напомним, приложение пропало из App Store в конце сентября.

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При этом в Google Play оно оставалось по-прежнему доступным.