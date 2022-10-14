Общество

Почти 600 единиц оружия изъяли у псковичей в этом году

Итоги работы Центра лицензионно-разрешительной работы за девять месяцев текущего года подвели в управлении Росгвардии по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Руководство управления отметило положительные результаты лицензионно-разрешительной работы в регионе, а также проблемные вопросы и первоочередные задачи, стоящие перед подразделениями ЛРР, и пути их наиболее эффективного решения.

С начала года в ходе контроля за оборотом гражданского оружия личный состав подразделений ЛРР совместно с сотрудниками полиции осуществил свыше 19 тысяч проверок условий хранения оружия у владельцев гражданского оружия по месту жительства. В результате проведённых контрольных мероприятий за нарушения законодательства аннулировано 120 лицензий и разрешений на право владения оружием. Изъято 579 единиц оружия и 3 150 боеприпасов.

В рамках контроля за соблюдением законодательства о частной охранной деятельности провели 168 проверок. К административной ответственности за нарушения в данной сфере привлекли шесть должностных лиц.

За девять месяцев 2022 года в подразделения ЛРР поступило свыше 9 тысяч заявлений от граждан и юридических лиц.

В ходе совещания начальник управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов вручил отличившимся сотрудникам ведомственные награды.