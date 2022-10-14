Общество

Дмитрий Шахов пообщался с мобилизованными псковичами в Тверской области

Пункты размещения мобилизованных жителей Псковского и Новгородского регионов в Тверской области посетили уполномоченные по правам человека в регионах Дмитрий Шахов и Анатолий Бойцев. Об этом сообщается на сайте омбудсмена.

Фото здесь и далее: сайт уполномоченного по правам человека в Псковской области

Уполномоченный по правам человека в Тверской области Надежда Егорова проинформировала своих коллег о том, что она регулярно посещает с проверками пункты размещения мобилизованных и активно содействует в разрешении их разносторонних обращений. Среди них - ускоренное проведение регистрации брака, координация вопросов по совершению различных нотариальных действий, которые для мобилизованных в Тверской области осуществляются бесплатно, а также помощь в проведении религиозных обрядов - венчаний и крещений.

Омбудсмены обсудили вопросы обеспечения денежным довольствием и обмундированием, оказания медицинской помощи, соблюдения требований по размещению военнослужащих в пунктах мобилизации с врио военного прокурора Тверского гарнизона Сергеем Рышляковым. В ходе беседы были выработаны конкретные механизмы оперативного взаимодействия и реагирования на возможные нарушения прав граждан при проведении мобилизации, отметил Дмитрий Шахов.

Уполномоченные посетили пункт временной дислокации мобилизованных граждан, где лично осмотрели помещения для организации питания и проверили соблюдение норм выдачи обмундирования, а также пообщались с военнослужащими, призванными в рамках частичной мобилизации, и в течение нескольких часов отвечали на их вопросы, а также давали правовые консультации.

Дмитрий Шахов привел основные темы, которые интересуют мобилизованных:

начисление, срок и порядок дополнительных единовременных выплат мобилизованным;

конкретные меры по социальной поддержке семей мобилизованных;

размер, порядок начисления и сроки выплаты денежного содержания военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации;

порядок получения увольнительных, встречи с родственниками;

порядок назначения и прохождения военно-врачебных комиссий в местах дислокации;

необходимость заключения контрактов на прохождение военной службы.

Жалоб на качество питания и обеспечение военным обмундированием со стороны мобилизованных граждан не поступило, отметил омбудсмен.

По итогам встреч региональные уполномоченные побеседовали с военным командованием и обозначили актуальные вопросы. Кроме того, они получили информацию о проводимой работе с мобилизованными по восстановлению навыков обращения с оружием и военной техникой, проведением занятий по медицинской и инженерной подготовке, сплачивании и слаженности новых воинских формирований.

Остальные обращения, поступившие в ходе встречи, взяты уполномоченными на контроль. По отдельным системным проблемам, выявленным в ходе посещения пунктов мобилизации, будут направлены обращения в федеральные органы власти и уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, заверил Дмитрий Шахов.

По итогам анализа информации о мобилизационных пунктах, открытых на территории Тверской области, региональные омбудсмены Новгородской и Псковской областей выразили благодарность губернатору Тверской области за возможность оперативного предоставления ряда объектов, находящихся в собственности региона, с условиями лучшего размещения для мобилизованных граждан, добавил Дмитрий Шахов.