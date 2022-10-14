Общество

Основы гражданской обороны напомнили сотрудникам псковского Горводоканала

Занятие для руководителей цехов и подразделений провели в управлении муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото здесь и далее: пресс-служба Горводоканала

Начальник службы безопасности Горводоканала озвучил нормативную базу, связанную с ГО и ЧС, рассказал о возможных атаках и угрозах, довел информацию об усилении пропускного режима и напомнил о недопустимости наплевательского отношения к ложным сигналам. Затем он рассказал о порядке действий во время обнаружения подозрительных предметов или поступления угроз по телефонам.

О мерах и средствах защиты, а также о сигнале «Внимание всем», возможных путях эвакуации и укрытиях напомнили сегодня на предприятии в ходе занятия.

Вторая часть встречи была посвящена практической отработке навыков первой медицинской помощи. Медицинский работник предприятия сначала рассказала о порядке действий во время обнаружения пострадавшего, а затем продемонстрировала этапы оказания первой помощи.

На следующей неделе подобного рода занятия пройдут во всех подразделениях предприятия, на которых рабочим также напомнят основные правила поведения во время чрезвычайных ситуаций.