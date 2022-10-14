Общество

Памятник «забытому полководцу» предлагают установить в Пскове

В Пскове предлагают установить памятный бюст генералу армии, Герою Советского Союза Ивану Масленникову, под командованием которого войска 3-го Прибалтийского фронта в 1944 году освободили город. С соответствующей инициативой к властям обратился участник общественного движения «За новый социализм» Никита Кудрявцев, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного отделения КПРФ.

Бюст Ивану Масленникову предлагается установить на территории Аллеи героев к следующей годовщине освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков.

«К сожалению, фамилия Масленникова для жителей Пскова ничего не говорит. А ведь под его командованием наш родной город был освобожден. Тогда я и решил сделать это – добиться того, чтобы ему установили бюст в городе. Историю родного края нельзя забывать, - рассказал инициатор обращения. - Мне указали на то, что для принятия такого решения нужна инициативная группа, как минимум из десяти человек, а также эскизы бюста и, как я понял, примерный план его нахождения. С людьми проблем нет, уверен, что многие псковичи, в том числе мои друзья и соратники, поддержат данную идею. Сейчас работаю с вопросом по изготовке эскизов».



Напомним, Иван Иванович Масленников родился в 1900 году. Участвовал в Гражданской войне 1917-1922 гг. После ее окончания продолжил военную карьеру. Участие в Великой Отечественной войне Иван Масленников принимал с июня 1941 г. В марте 1944 г. был назначен заместителем командующего Ленинградским фронтом, в апреле того же года - командующим 3-м Прибалтийским фронтом. Войска фронта Масленникова сыграли важную роль в Прибалтийской стратегической наступательной операции (1944).

После капитуляции Германии Масленников был назначен заместителем главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке и принял участие в планировании Маньчжурской наступательной операции, проведенной в ходе советско-японской войны (август - сентябрь 1945 г.). В октябре 1945 г. стал командующим Бакинским военным округом. С мая 1946 г. командовал Закавказским военным округом. В 1948 г. он окончил Высшие академические курсы при Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова, после чего был назначен заместителем министра внутренних дел СССР по войскам. Являлся депутатом Верховного Совета СССР в 1937-1950 гг.

Иван Масленников покончил жизнь самоубийством 16 апреля 1954 г. на 54-м году жизни. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. Согласно мемуарам советского разведчика Павла Судоплатова, Масленников опасался ареста из-за связей с Лаврентием Берией, отмечает ТАСС. Современные историки нередко называют Ивана Масленникова «забытым полководцем».

Фото: redstar.ru