Общество

Всемирный день анестезиолога-реаниматолога отмечают 16 октября

Всемирный день анестезиолога-реаниматолога отмечают 16 октября. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

В комитете отметили, что 16 октября 1846 года стоматологом Томасом Мортоном была проведена первая операция, в которой использовался эфирный наркоз. Вскоре изобретение было запатентовано, а миллионы людей получили возможность лечить зубы и оперироваться, не испытывая при этом болезненных ощущений.

Изобретение анестезии явилось одним из главных открытий девятнадцатого века, оно позволило значительно продвинуть медицинские исследования, изобрести множество методик проведения операций и спасло жизни многих людей.



В России первым внедрил методы анестезии Николай Пирогов.