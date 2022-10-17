Общество

Псковские магазины «Деревня Соловьи» продают мясо со скидкой 15%

Акция на свежее мясо стартует во всех фирменных магазинах «Деревня Соловьи» в Псковской области с 17 октября. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил производитель.

Фото здесь и далее: «Деревня Соловьи»

«Уже сегодня, с 17 октября, во всех фирменных магазинах "Деревня Соловьи" стартует акция на всё свежее мясо (кусок) - 15%. Спешите приобрести свежее сочное мясо для ваших домашних кулинарных блюд!» - обратились к покупателям в администрации сети «Деревня Соловьи».

Группа производителя «ВКонтакте»: https://vk.com/solovymyaso

Сайт: https://shop.pskovagro.ru/

Адреса магазинов сети в Псковской области: