Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Об итогах прошлой недели сегодня расскажут Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.
Ключевые темы этого выпуска:
- «На границе тучи ходят хмуро…»: Россия и Белоруссия разворачивают совместную региональную группировку войск.
- Первая волна завершается, о второй речи пока не идет – частичная мобилизация продолжает оставаться основной темой для российского общества.
- Небоевые потери: в Псковской области сменился начальник Погрануправления, а Псковская городская больница пока осталась без главного врача.
- Работы по строительству новой школы на Юбилейной и переформатированию кинотеатра «Октябрь» в библиотеку идут в графике.
- А также: «Кто его знает, чего он моргает». Инновационная «зебра» на Кузнецкой и полтергейст с дорожными знаками на Аллейной.
- И, как всегда, комментарии наших обозревателей: Александра Савенко в политическом блоке и Алексея Овчинникова – в экономике.
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