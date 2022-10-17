Общество

Проект концепции языковой безопасности разработают в России

Проект концепции государственной языковой политики и обеспечения лингвистической безопасности разработают в России. Его цель - предотвращение латинизации общества. Об этом заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов сообщил в интервью «Российской газете».

«Свою ключевую роль призвана сыграть разработка проекта концепции государственной языковой политики и обеспечения лингвистической безопасности. Он должен лечь в основу мер по предотвращению дальнейшей латинизации российского общества и сохранению цивилизационного суверенитета», - сказал Храмов.

Кроме того, по его мнению, ключевым вопросом также можно назвать «скорейшее формирование конкурентоспособной информационной и игровой повестки для детской и молодёжной аудитории».