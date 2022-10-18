Общество

Антимонопольщики наказали компании, не выполнившие капремонт общежития ПсковГУ и строительство парка «Россия - моя история»

Компании, которые не выполнили капремонт общежития ПсковГУ и строительство выставочного павильона исторического парка «Россия - моя история» в Пскове, внесли в реестр недобросовестных подрядчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления федеральной антимонопольной службы России по Псковской области.

В торгах на проведение работ по капремонту здания общежития ПсковГУ на улице Карла Маркса в Пскове победило ООО «Лилия» из Ростова-на-Дону, однако к работам так и не приступило. В связи с этим заказчик расторг с ним контракт в одностороннем порядке.

Общество объяснило свой невыход на объект невозможностью выезда из региона, в частности, ссылалось на закрытый аэропорт.

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Антимонопольщики пришли к выводу, что это не являлось обстоятельством непреодолимой силы, что может освобождать от исполнения контракта. Во-первых, у компании была воспользоваться другими видами транспорта, во-вторых, можно было воспользоваться услугами субподрядных организаций: в это же время у ООО «Лилия» был на исполнении аналогичный контракт в Новгородской области, то есть по соседству с Псковской, а значит возможность проведения работ все же была, отметили в ведомстве.

Также в реестр внесли ООО «Строй Актив» (город Всеволожск, Ленинградская область), выигравшее торги на строительство здания под организацию выставочного пространства исторического парка «Россия - моя история» в Пскове. Компания получила контракт на сумму 202 миллиона 799 тысяч рублей, при этом исполнила свои обязательства не более чем на 5,5%.

Заказчик - управление капстроительства Псковской области, учитывая высокую социальную значимость объекта, шел навстречу подрядчику: продлевал сроки исполнения контракта и даже предлагал использовать силы студенческих отрядов, но компания от помощи отказалась. УФАС приняло решение включить ООО «Строй Актив» в реестр недобросовестных поставщиков.

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Арбитражный суд поддержал оба решения антимонопольщиков (дела №№ А52-3941/2022, А52-2288/2022).