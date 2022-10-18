Общество

Онлайн-опрос по профилактике коррупции проводит псковское УФНС

Онлайн-опрос граждан для оценки эффективности деятельности подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений проводит УФНС России по Псковской области с 15 октября по 15 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства

Онлайн-опрос проводят на официальном сайте ФНС России. Для этого необходимо перейти в раздел «Деятельность» - «Иные функции ФНС России» - «Противодействие коррупции» - вкладка «Мы работаем для вас: Оцените нашу работу по противодействию коррупции».

Для прохождения опроса нужно выбрать регион и ответить на вопрос: «Как вы оцениваете работу, проводимую подразделением по противодействию коррупции в 2022 году?».

Опрос предлагает выбрать один из трех предложенных вариантов ответа:

«высокий уровень»;

«средний уровень»;

«низкий уровень».

В анкетировании может принять участие любой желающий. Полученные сведения будут использованы в целях совершенствования организации противодействия коррупции, а также повысят открытость и прозрачность проводимой работы.

Управление напоминает, что с целью предупреждения, выявления и пресечения фактов коррупции в УФНС России по Псковской области в круглосуточном режиме функционирует «телефон доверия»: +7 (8112) 69-93-70.