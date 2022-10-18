Псковича демобилизуют благодаря помощи Народного фронта

Жителя Пскова демобилизуют благодаря помощи регионального исполкома Народного фронта. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил руководитель регионального исполкома, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко.
Региональный исполком Народного фронта обратился в надзорные инстанции - военную прокуратуру и Псковскую областную прокуратуру. «Мы понимаем, что мужчина должен быть демобилизован, но пока между ведомствами военной части и военного комиссариата есть рассогласованность по этому вопросу. Пока мы встретились с этим человеком, объяснили ему, что ситуация на контроле, что все документы, связанные с его демобилизацией, уже получили, что отправка его домой состоится в ближайшее время», - отметил депутат.
По его словам, мобилизованный уже отстранён от подготовительных учений и находится на содержании в военной части. Домой его планируют отправить до конца недели.