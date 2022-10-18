Общество

Псковича демобилизуют благодаря помощи Народного фронта

Жителя Пскова демобилизуют благодаря помощи регионального исполкома Народного фронта. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил руководитель регионального исполкома, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко.

«Сегодня выезжал в нашу часть, там есть мобилизованный, от которого к нам поступило заявление. Это житель города Пскова. С точки зрения параметров мобилизации он подходил, поэтому его призвали, но выяснилось, что у мужчины есть ограничения по здоровью, которые изначально не учли в рамках процедур по мобилизации», - рассказал Виктор Остренко.

Региональный исполком Народного фронта обратился в надзорные инстанции - военную прокуратуру и Псковскую областную прокуратуру. «Мы понимаем, что мужчина должен быть демобилизован, но пока между ведомствами военной части и военного комиссариата есть рассогласованность по этому вопросу. Пока мы встретились с этим человеком, объяснили ему, что ситуация на контроле, что все документы, связанные с его демобилизацией, уже получили, что отправка его домой состоится в ближайшее время», - отметил депутат.

По его словам, мобилизованный уже отстранён от подготовительных учений и находится на содержании в военной части. Домой его планируют отправить до конца недели.